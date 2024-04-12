كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الاميركية أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اشتكى لنظيره الإسرائيلي من عدم إبلاغه بالغارة الإسرائيلية على قنصلية ايران في دمشق، مشيرة الى أن "أوستن يعتقد أنه كان ينبغي على إسرائيل إبلاغه مسبقا بالضربة لتداعياتها على قوات بلاده بالمنطقة".

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن بوست: أوستن اشتكى لنظيره الإسرائيلي من عدم إبلاغه بالغارة الإسرائيلية على قنصلية ايران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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