الجنرال إريك كوريلا وصل الى اسرائيل للقاء كبار المسؤولين العسكريين

وصل قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال إريك كوريلا إلى إسرائيل للقاء كبار المسؤولين العسكريين.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون بات رايدر إن كوريلا "سيلتقي القيادة الأساسية للجيش الإسرائيلي ويبحث في التهديدات الأمنية الحالية في المنطقة".

وذكر أن هذه الزيارة المخطط لها قبل التهديدات الإيرانية قد تم تقديم موعدها "بسبب التطورات الأخيرة".

بدوره، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وصول كوريلا، مشيرا إلى أنه أجرى مع رئيس الأركان هرتسي هاليفي "تقييما استراتيجيا للوضع حول التحديات الأمنية" في المنطقة.