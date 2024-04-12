وول ستريت جورنال: إسرائيل تتهيأ لهجوم إيران على جنوب أو شمال البلاد في غضون الـ24 إلى 48 ساعة المقبلة

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصدر مطلع أن إسرائيل تتهيأ لهجوم مباشر من إيران على جنوب أو شمال البلاد في غضون الـ24 إلى 48 ساعة القادمة.
وذكر شخص آخر أطلعته القيادة الإيرانية، للصحيفة الأمريكية، أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد بالهجوم بينما تجري مناقشة خطط تنفيذ الهجوم.
وأفادت وكالة "رويترز" أمس نقلا عن مصادر إيرانية بأن طهران أبلغت واشنطن بأن الرد الإيراني على الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق "سيكون بطريقة تسمح بتجنب التصعيد"
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