نقلت وكالة "رويترز" عن القيادة الوسطى الأميركية تأكيدها أنه "دمرنا صاروخا باليستيا مضادا للسفن أطلق من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن"، مشيرة الى انه "لم يتم الإبلاغ عن أضرار أو إصابات لسفن الولايات المتحدة أو التحالف".

كانت هذه تفاصيل خبر القيادة الوسطى الأميركية: دمرنا صاروخا باليستيا مضادا للسفن أطلق من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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