أشار عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب ابراهيم كنعان، إلى أنّ "في هذا النّهار، سنودّع شابًا آمن بلبنان وأسّس فيه عائلةً مثاليّةً ومستقبلًا، وناضل وفق قناعاته ومن موقعه من أجل سيادة دولته والقانون على أرضها ومؤسّساتها".
وأكّد في تصريح، أنّ "على دولته اليوم قبل الغد، وعوضًا عن التّباكي بدموع العجز والذّلّ والارتهان على مصيره، أن تحزم أمرها وتنتفض لكرامتها وكرامة أبنائها، فتحاسب القتلة ومَن وراءهم، وتعالج بقرار واحد الثّغرات الحدوديّة والدّاخليّة؛ وتعمل على عودة النازحين السوريين إلى بلادهم شاء من شاء وـبى من أبى".
كانت هذه تفاصيل خبر كنعان: على الدولة أن تحاسب قتلة باسكال سليمان ومَن وراءهم وتعمل على عودة النازحين لبلادهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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