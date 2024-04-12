افادت قناة "الميادين" بأن الجيش الاسرائيلي أطلق النار من موقع "مسكاف عام" باتجاه الطريق في بلدة العديسة أثناء مرور فريق الميادين، مما ادى إصابة سيارتهم بالرصاص دون وقوع إصابات.

كانت هذه تفاصيل خبر الميادين: اصابة سيارة فريق الميادين باطلاق نار من الجيش الاسرائيلي في العديسة دون وقوع اصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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