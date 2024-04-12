قادة دول أميركا اللاتينية يناقشون الأسبوع المقبل اقتحام قوات الإكوادور لسفارة المكسيك في كيتو

كشف رئيس ​هندوراس​ شيومارا كاسترو، أنّ قادة دول ​أميركا اللاتينية​ سيعقدون الأسبوع المقبل مؤتمرًا عبر الفيديو، لمناقشة اقتحام ​الإكوادور​ لسفارة ​المكسيك​ في كيتو، لاعتقال نائب الرّئيس الإكوادوري السّابق خورخي غلاس.

وأشار إلى أنّ اجتماع مجموعة دول أميركا اللاتينيّة والكاريبي كان مقرّرًا الجمعة، لكن أرجئ عقده إلى الثّلثاء المقبل بناءً على طلب المكسيك.

وكانت قد اقتحمت قوّات الأمن السّفارة في ساعة متأخرة الجمعة الماضي، لاعتقال غلاس (54 عامًا) المطلوب بتهم الفساد، والّذي منحته المكسيك حقّ اللّجوء. وبعد توقيفه، نُقل غلاس إلى سجن يخضع لحراسة مشدّدة في مدينة غواياكيل السّاحليّة في الإكوادور.

وأثارت المداهمة الّتي قلّما تحدث لمقار دبلوماسيّة، استنكارًا دوليًّا، ودفعت بالمكسيك لقطع علاقاتها مع الإكوادور وسحب دبلوماسيّيها منها.

وأعلنت المكسيك أمس، أنّها قدّمت إلى ​محكمة العدل الدولية​، أعلى هيئة قضائيّة في الأمم المتحدة، شكوى ضدّ الإكوادور، تطلب فيها تعليق عضويّة كيتو في الأمم المتحدة "إلى أن تقدّم اعتذارات علنيّة، وتعترف بانتهاكات المبادئ والقواعد الأساسيّة للقانون الدولي"، حسبما أكّدت وزيرة خارجيّتها أليسيا بارسينا.