وديع الخازن: نكبة الحرب الاهلية أبشع وأقبح ما مرّ به لبنان عبر تاريخه المعاصر

إستذكر عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، في بيان اليوم، الحرب المشؤومة التي إنفجرت في 13 نيسان من عام 1975، وإعتبرها نكبة هي أبشع وأقبح ما مرّ به لبنان عبر تاريخه المعاصر. وقال:

ولفت الى انه "في حمأة ما يجري من تطوّرات خطيرة المَلامح ولا تُنبئ بالخير، مع التصعيد العسكري الدولي، والحرب الدائرة في الحرب الوحشية الإسرائيلية الدائرة في غزة وجنوب لبنان، فضلاً عن حادثة إغتيال مُنسّق منطقة جبيل في القوات اللبناني باسكال سليمان، نستذكر اليوم نكبة 13 نيسان 1975، وهي أبشع وأقبح ما مرّ بلبنان عبر تاريخه المُعاصر. وإذا كُنّا قد مُتنا فيها على مدى 15 عاماً، بما يشبه الإفناء والتدمير الذاتي، فأحرى بنا أن ننأى عن تجاربها الشريرة التي تلوح من حولنا، ونسعى جاهدين أن نعبر ألغامها لئلا تنفجر فينا، فتودي بالإستحقاق الرئاسي المُنتظر".

واعتبر انه "مهما قيل عن "حروب الآخرين على أرضنا"، التي حملت الراحل الكبير غسان تويني على توصيفها بدقّة، إلاّ أن مناعة العقل والذاكرة تُحيي فينا الأمل بتفادي تجرّع كأسها السامة والقاتلة من جديد، وألاّ نكون كمن يحاول الإنتحار الجماعي الذي نجونا منه بعدما كلّفنا أكثر من ماية وخمسين ألف شهيد وحوالي مليون مُهجّر ومُهاجر".

واضاف :"نحن على أبواب إنتخاب رئيس للجمهورية، فأحرى بنا أن نتعاون ونتعاضد ونؤازر رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والبطريرك مار بشارة بطرس الراعي والسفير البابوي باولو بورجيا والشيخ علي الخطيب والنائب جبران باسيل والمرجعيات السياسية والروحية التواقة إلى السلم الأهلي والعيش الأخوي بين اللبنانيين لأنّ لبنان لا يُحمى إلا بإلتفاف الجميع حول دولتهم، ولنأخذ العبرة من التاريخ لأنّه خير شاهد على المآسي التي مررنا بها".