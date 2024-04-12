نصحت وزارة الخارجية الفرنسية، عقب اجتماع طارئ عقده وزير الخارجيّة ستيفان سيجورنيه، نظرًا إلى خطر التصعيد العسكري في الشرق الأوسط ، المواطنين الفرنسيّين، "الامتناع بتاتًا عن السّفر إلى إيران ولبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينيّة في الأيّام المقبلة".
وقرّرت "إعادة أُسر الموظّفين الدّبلوماسيّين من طهران، ومنع موظّفي الدّولة الفرنسيّة من أداء مهام في البلدان عينها".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الفرنسية نصحت رعاياها بعدم السفر إلى إيران ولبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية بالأيام المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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