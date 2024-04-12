الخارجية الفرنسية نصحت رعاياها بعدم السفر إلى إيران ولبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية بالأيام المقبلة

نصحت ​وزارة الخارجية الفرنسية​، عقب اجتماع طارئ عقده وزير الخارجيّة ستيفان سيجورنيه، نظرًا إلى خطر التصعيد العسكري في ​الشرق الأوسط​ ، المواطنين الفرنسيّين، "الامتناع بتاتًا عن السّفر إلى ​إيران​ و​لبنان​ و​إسرائيل​ والأراضي الفلسطينيّة في الأيّام المقبلة".

وقرّرت "إعادة أُسر الموظّفين الدّبلوماسيّين من طهران، ومنع موظّفي الدّولة الفرنسيّة من أداء مهام في البلدان عينها".