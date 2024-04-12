الدفاع الإماراتية: إسقاط 87 طنًا من المساعدات الإنسانية على شمال غزة بمشاركة القوات المصرية

أعلنت قيادة العمليّات المشتركة في وزارة الدّفاع ​الإمارات​يّة، "تنفيذ عمليّة "طيور الخير"، الإسقاط الجوّي الـ32 للمساعدات الإنسانيّة والإغاثيّة وكسوة العيد على شمال ​قطاع غزة​".

وأوضحت في بيان، أنّ "عمليّة الإسقاط شملت مشاركة طائرتَي "C17" تابعتين للقوّات الجوّيّة للإمارات، وطائرتَي "C295" وطائرة "C130" تتبع للقوّات الجوّيّة المصرية. واشتملت عمليّات الإسقاط على مواد إغاثيّة، وطرود كسوة العيد الّتي تحتوي على الملابس والألعاب والحلويات ومنتجات متنوّعة لأفراد الأسرة كافّة، وذلك بمناسبة ​عيد الفطر​، وبما يسهم في تلبية احتياجاتهم، ولبثّ روح الأمل والفرح في قلوب أبناء ​الشعب الفلسطيني​ الشّقيق في هذه المناسبة؛ وللتّخفيف من معاناتهم".

وأشارت القيادة إلى أنّ "عمليّات الإسقاط جرت فوق المناطق المعزولة الّتي يتعذّر الوصول إليها شمال قطاع غزة، عبر 5 طائرات حملت 87 طنًّا من المساعدات الغذائيّة والإغاثيّة، ليصل بذلك إجمالي المساعدات الّتي تمّ إسقاطها منذ إنطلاق عمليّة "طيور الخير" إلى 2025 طنًّا من المساعدات الغذائيّة والإغاثيّة".