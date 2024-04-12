لافروف: احتمال تقديم إنذار جماعي لروسيا في مؤتمر سويسرا بشأن أوكرانيا ينفي أي فرص لنجاحه

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أن "احتمال تقديم إنذار جماعي لروسيا في مؤتمر يعقد في سويسرا بشأن أوكرانيا ينفي أي فرص لنجاحه".

واشار الى أن "فكرة مؤتمر السلام، التي روج لها المنظمون بقوة، غير مقبولة بالنسبة لروسيا الاتحادية، لأننا نتحدث عن خيار آخر للدفع بـ”صيغة سلام” غير قابلة للتطبيق ولا تأخذ في الاعتبار المصالح الروسية".

بدوره، رأى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن "عملية التفاوض بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا لا معنى لها، لكن من الضروري فهم صيغة السلام التي ستتم مناقشتها في القمة في سويسرا".