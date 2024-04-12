بـ الورود والهدايا.. رجال الشرطة يشاركون المواطنين الاحتفال بعيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

واصل رجال الشرطة مشاركة المواطنين الاحتفال بعيد الفطر المبارك بالعديد من الشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية وتوزيع الورود والهدايا على المارة ومستقلي السيارات في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور الاجتماعي بجانب الدور الأمني في كافة المناسبات والاحتفالات.

ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص الوزارة على مشاركتهم الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التي تساهم في تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية بما يسهم في تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين من منطلق المسئولية الاجتماعية والحرص على التواصل مع المواطنين ومشاركتهم مظاهر الاحتفال بمختلف المناسبات.