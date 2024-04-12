الأمم المتحدة توقعت ان تتفاقم الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب في السودان بشكل كبير

توقعت الأمم المتحدة، أن "تتفاقم الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب في السودان بشكل كبير في الأشهر المقبلة وقد تدفع ببعض المناطق إلى المجاعة".

ولفتت الى ان "قد تمتد حالة الطوارئ أيضا إلى دول إفريقية مجاورة ما لم يتوقف القتال مع مرور سنة على بدء الحرب في السودان 15 نيسان".

واندلعت المعارك في الخرطوم في 15 نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه في ذلك الحين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.