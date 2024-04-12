رئيس الأركان الأميركي: نحاول تجنب الحرب بين إيران وإسرائيل وحماية قواتنا في المنطقة

شدد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال تشارلز براون، في تصريح لصحيفة "CBS" الأميركية، على "أننا نحاول تجنب الحرب بين إيران وإسرائيل وحماية قواتنا في المنطقة"، وذلك مع استمرار الترقّب للرد الإيراني على قصف إسرائيلي قنصلية طهران في دمشق.

ولفت إلى "أننا نخطط ونحضر بشكل جيد لضمان جهوزيتنا لأي شيء محتمل في المنطقة"، موضحًا أنّ "إشراك قوّاتنا في الحرب أمر محتمل لكننا نحاول تجنبه".