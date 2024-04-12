مقتل فلسطيني وإصابة 10 إصابات بهجوم للمستوطنين على قرية في رام الله بحماية القوات الإسرائيلية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية- وفا، بأنّ "مواطنًا استشهد وأصيب 10 آخرون بالرصاص الحي، في هجوم واسع للمستوطنين المسلحين والمحميين بقوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة المغير شمال شرق رام الله".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنّ "شهيدا من قرية المغير وصل إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله"، بينما قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع "10 إصابات بالرصاص الحي، أحدها خطيرة جدا، في قرية المغير".

وقال نائب رئيس مجلس قروي المغير مرزوق أبو نعيم لـ"وفا" إن "ما لا يقل عن 1500 مستعمر بحماية جيش الاحتلال، يواصلون أعمال القتل والحرق على المواطنين في جميع أنحاء القرية، حيث أحرقوا أكثر من 40 منزلا ومركبة".