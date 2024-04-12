بعد انطلاقه بساعتين.. الشرطة الألمانية تفض مؤتمرًا مؤيدًا للفلسطينيين في برلين

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)

فضت الشرطة الألمانية مؤتمرا مؤيدا للفلسطينيين في العاصمة برلين وطالبت نحو 250 مشاركا بمغادرة مكان المؤتمر.

وكان رجال شرطة قد قاطعوا الحدث بالفعل خلال خطاب عبر تقنية الفيديو لناشط محظور من ممارسة النشاط السياسي في ألمانيا.

وعندما تحدث الرجل قطعت الشرطة الإرسال وفصلت الكهرباء مؤقتا.

وكانت مجموعات مختلفة مؤيدة للفلسطينيين قد بدأت اليوم "المؤتمر الفلسطيني" الذي يستمر لثلاثة أيام، لكن تم فضه بعد حوالي ساعتين فقط.

وقبل بدء الاجتماع، أعلن سياسيون، من بينهم عمدة برلين كاي فيجنر والشرطة، أنهم سيتخذون إجراء صارما في حالة صدور أي تصريحات معادية للسامية أو حدوث مخالفات جنائية خلال المؤتمر.