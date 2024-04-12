رئيس الوزراء الإسباني: نساند الاعتراف بدولة فلسطينية كعضو كامل في الأمم المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة، إن بلاده بعثت للاتحاد الأوروبي رسالة بضرورة تحلي إسرائيل بمسؤولياتها واحترام حقوق الإنسان.

وأكد سانشيز أن غزة تعيش وضعا فظيعا لا توجد أي مؤشرات على تحسنه، مشيرا إلى أن بلاده تسعى لتمكين عمال الإغاثة من العمل بأمن وسلام في القطاع.

وشدد سانشيز على ضرورة الوصول إلى حل سياسي يفضي الى دولتين إسرائيلية وفلسطينية يتعايشان معا، مؤكدا في الوقت نفسه على أن مدريد ملتزمة بمساندة الاعتراف بدولة فلسطينية كعضو كامل في الأمم المتحدة.

وأوضح رئيس الوزراء الإسباني أن بلاده تريد أن نبعث رسالة أمل للفلسطينيين وكل المنطقة التي تعاني من النزاعات، معربا عن أمله في أن تلحق بمساعيه دول أخرى من الغرب والاتحاد الأوروبي.