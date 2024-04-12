اشار رئيس وزراء أيرلندا سيمون هاريس اقتربت لحظة الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، مطالبا بـ"وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة". ورأى خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز في دبلن، انه "حان وقت توحيد موقفنا بشأن وقف إطلاق النار في غزة وأبلغت هذا لرئيسة المفوضية الأوروبية"، مؤكدا اننا "مستعدون للاعتراف بشكل فوري بالدولة الفلسطينية وأوضحنا هذا بشكل رسمي".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء أيرلندا: حان وقت توحيد موقفنا بشأن وقف إطلاق النار بغزة وأبلغت هذا لرئيسة المفوضية الأوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.