أعلنت "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أنها أوقعت رتلًا عسكريًا إسرائيليًا من 3 دبابات ميركافا وجرافتين بحقل ألغام في موقع مالك العسكري شمال النصيرات في قطاع غزة.
وأعلنت، في بلاغ، عن "وقوع جنود العدو بين قتيل وجريح ما استدعى هبوط طائرات مروحية لإجلائهم".
كانت هذه تفاصيل خبر "سرايا القدس": أوقعنا جنودًا للعدو بين قتيل وجريح بعد استهداف رتل عسكري شمال النصيرات في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.