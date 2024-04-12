"سرايا القدس": أوقعنا جنودًا للعدو بين قتيل وجريح بعد استهداف رتل عسكري شمال النصيرات في غزة

أعلنت "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أنها أوقعت رتلًا عسكريًا إسرائيليًا من 3 دبابات ميركافا وجرافتين بحقل ألغام في موقع مالك العسكري شمال النصيرات في قطاع غزة.

وأعلنت، في بلاغ، عن "وقوع جنود العدو بين قتيل وجريح ما استدعى هبوط طائرات مروحية لإجلائهم".