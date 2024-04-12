رئيس الوزراء الإسباني: هناك مؤشرات واضحة في أوروبا على أنها مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية

واصل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز "جهوده لحشد الدعم من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية"، معتبرا ان هناك "مؤشرات واضحة في أوروبا على أن دول القارة مستعدة لاتخاذ هذه الخطوة".

واشار الى إن "المجتمع الدولي دافع لسنوات عدة عن حل الدولتين وقد حان الوقت للانتقال من الكلمات إلى الأفعال. إن خطورة الوضع تتطلب عملا من جميع الأطراف في المجتمع الدولي. لا يمكن أن نسمح بمزيد من العنف وقتل المدنيين الأبرياء".

وأكد رئيس الوزراء الإسباني أن "بلاده التزمت علنا بالاعتراف بدولة فلسطين في أقرب وقت ممكن، بحيث ينعكس ذلك إيجابا على عملية السلام، وفق تعبيره".

ومنذ تشرين الثاني 2023، يحث رئيس الوزراء الإسباني دول الغرب على الاعتراف بدولة فلسطينية من أجل التوصل إلى تسوية سلمية في الشرق الأوسط، وذلك في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة.