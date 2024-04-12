نيبينزيا: ليس هناك شك في تورط أوكرانيا بالهجوم الإرهابي على قاعة كروكوس

اشار مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الى أنه "ليس هناك شك في تورط أوكرانيا بالهجوم الإرهابي على قاعة كروكوس، والدلائل تقود إلى نظام كييف".
وأوضح نيبينزيا أن "روسيا تتوقع من أميركا أن تقدم توضيحات بشأن الأموال المرسلة عن طريق شركة "بوريسما" الأوكرانية لتنفيذ هجمات إرهابية".
واوضح ان "لجنة التحقيق الروسية كشفت أن الأموال المخصصة لتنفيذ هجمات إرهابية على أراضينا تم تلقيها من خلال شركات تجارية، بما في ذلك من خلال شركة النفط والغاز "بوريسما القابضة" العاملة في أوكرانيا، والتي كان هانتر بايدن المعروف عضوًا فيها في مجلس الإشراف منذ عام 2014، ونأمل أن يقدم لنا زملاؤنا الأمريكيون كل التوضيحات اللازمة في هذا الشأن".
ولفت الى ان "موسكو تأمل بتعاون الغرب معها لمعاقبة المسؤولين عن الهجوم الإرهابي على خطوط "التيار الشمالي".
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