المجلس الأوروبي يعتمد قانوناً لمقاضاة انتهاك أو التحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي في الدول الأعضاء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اعتمد المجلس الأوروبي قانوناً يغطي القواعد الدنيا على مستوى الاتحاد الأوروبي لمقاضاة انتهاك أو التحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي في الدول الأعضاء.

وسيدخل التوجيه حيز التنفيذ في 20 أبريل وسيكون أمام الدول الأعضاء 12 شهراً لدمج أحكام التوجيه في تشريعاتها الوطنية.

وتشكل التدابير التقييدية أداة مهمة في السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، فيما تقع مسؤولية تنفيذها على الدول الأعضاء.