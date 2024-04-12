ذكر احد العاملين في مجال الاعلام كلاماً خلال مقابلة اذاعية، انه يريد اطلاق النار على الجيش والقوى الامنية، مما ولّد استياءً من هذا الكلام، بإعتباره تجرؤاً على المؤسسات العسكرية والامنية.
وعلمت "النشرة" ان صاحب الدعوة قام بإرسال مقطع كلامه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لإستفزاز المعنيين في الجيش والقوى الامنية، في خطوة مقصود منها التصويب على المؤسسات الضامنة لأمن واستقرار البلد.
وإذا كان الكلام المُشار اليه لا قيمة عملية له، الاّ ان التجرؤ على الجيش والقوى الامنية لا ينبغي ان يكون مسموحاً به في لبنان، او يمر من دون سؤال عن خلفياته الحقيقية، في زمن يحتاج فيه البلد لدور تلك المؤسسات.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": استياء من التجرؤ على الجيش والقوى الامنية بالدعوة لاطلاق النار عليهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.