مسؤولون أميركيون: البنتاغون يعزّز وجوده في الشرق الأوسط ويرسل سفنا حربية وطائرات إضافية

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين، قوله إنّ "البنتاغون يعزّز وجوده في الشرق الأوسط ويرسل سفنا حربية وطائرات إضافية".
في وقت سابق، أشار المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض جون كيربي، إلى أنّ "التهديد الإيراني حقيقي وقابل للتنفيذ ونعتبره ذا مصداقية"، وذلك ردًا على القصف الإسرائيلي الذي استهدف قنصلية إيران في دمشق.
ولفت إلى "أننا على علم بتهديدات إيران واحتمال مهاجمة إسرائيل وسنضمن قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها"،مضيفًا "نحن نقيم وضع قواتنا في المنطقة لضمان أنها قادرة على الدفاع عن نفسها".
وقال كيربي: "التهديد الإيراني موجه لإسرائيل ولا يمكنني الإفصاح عن معلومات الاستخبارات بشأن حجم وشكل الهجوم الإيراني"، موضحًا "أننا وإسرائيل نأخذ التهديد الإيراني على محمل الجد".
ويؤكّد المسؤولون الإيرانيون، وعلى رأسهم المرشد الإيراني السيد علي خامنئي، على ضرورة الرد على إسرائيل، في حين يواصل الإعلام الغربي عبر التقارير تحليل طبيعة رد طهران المرتقب وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.
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