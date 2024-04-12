رئيس بلدية عشقوت: تسريب التسجيل الصوتي فسره البعض على غير حقيقته ولن اتهاون بمتابعة معالجة مشكلة السوريين بالبلدة

اشار رئيس بلدية عشقوت الكسندر جان رزق، الى ان "على اثر تسرب رسالة صوتية عبر تطبيق الواتسابWhatsapp يشير الى عتب رئيس بلدية عشقوت على نواب سابقين في حزب القوات اللبنانية بنتيجة تدخلهم في تسوية اقامة احد السوريين في بلدة عشقوت، فيهم توضيح ان "هذه الرسالة الصوتية المتداولة ارسلت على "غروب" واتساب Whatsapp تم انشائه لمتابعة الأمور اليومية للبلدة مع أعضاء المجلس البلدي وأن تسريبه بالشكل الحاصل يعتبر مخالفة من قبل من سربه، لان المقصود هم أعضاء المجلس البلدي وليس أي شخص ثالث، ولم يكن الحديث موجهاً للعموم، وأن الواتساب أرسل منذ أكثر من شهر، وأن الهدف من تسريبه اليوم في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد هو مشبوه وغير بريء".

ورأى ان "الاستغلال السياسي واضح في هذه الحقبة التي تمر بها البلاد والنقمة الي حصلت خلال الجريمة التي اقدم عليها مجموعة من السوريين بحق الشهيد باسكال سليمان"، مؤكدا انه "اراد ايصال رسالة الى اعضاء المجلس البلدي بانه لا يسمح لاي طرف سياسي بأن يتواصل معه بخصوص اقامة السوريين، سيما وان احزاب اخرى تتدخل في نفس الموضوع، وانه يقوم بما يمليه عليه ضميره واحكام القانون، وانه اتخذ اكثر من قرار يتعلق بالسوريين في بلدة عشقوت، وبأن وحده من يحوز على شروط الاقامة الصادرة عن المديرية العامة للامن العام هو المخول ان يقيم في عشقوت، وان من ليس لديه اقامة قانونية، فاما ان يسوي اوضاعه، او ان يبلغ عنه الى المديرية العامة للأمن العام". وكانت الرسالة، بالنبرة التي وجهتها، نوع من تعبير عن حزم في رفض أي تدخل يخالف قرارات البلدية في شأن النازحين السوريين.

ولفت الى انه "لا يخفي انتمائه لحزب القوات اللبنانية بشخص رئيسه سمير جعجع. وإن موقف الحزب واضح من خلال الإلتزام بتوجيهات وزارة الداخلية والبلديات في ما خص تنظيم الوجود الأجنبي (وخصوصاً النزوح السوري) في لبنان. وما يتم تناقله لا يعكس الا جزءاً من الحقيقة"، موضحا انه "تلقى يومياً عشرات المراجعات، من جميع الأحزاب والقوى السياسية وفاعليات المنطقة، ومنها أحيانا تتعلق بعمال سوريين. وفي التسجيل المتداول استفسر النائب السابق حول وضع عامل سوري ولاحقاً تمت تسوية أوضاعه وأوراقه من قبل مهندسة الورشة في ضيعة معراب. وهنا تجدر الإشارة الى عدم تلقّي رئيس البلدية أي إتصال (من أي شخص) من قيادة القوات اللبنانيّة في موضوع أي من العمال السوريين. وعندما ذكر رئيس البلدية "معراب" قصد بها أصحاب ومهندسة الورشة في معراب وليس قيادة حزب القوات اللبنانيّة".

وشدد رئيس البلدية على ان "تسريب الرسالة الصوتية على تطبيق الواتساب Whatsapp قد فسرها البعض على غير حقيقتها، وانه يؤكد بانه سوف لا يتهاون في متابعة معالجة مشكلة السوريين في بلدته وسوف يتابع عمله بمكننة أعداد السوريين الموجودين في البلدة والاستحصال على صور عن الاقامات اضافة الى الابلاغ عن الداخلين بطريقة غير شرعية الى عشقوت والمخالفين لإتخاذ بحقهم إجراءات الترحيل المناسبة".

واضاف انه "يحتفظ بحقه بمداعاة من سرب هذا التسجيل الصوتي بغية الإساءة إلى شخصه وإلى حزب القوات اللبنانية أمام القضاء المختص وأي اعلامي آخر سمح لنفسه استغلال الظروف الحاضرة من اجل الاساءة وزرع الفتنة".