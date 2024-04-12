"حزب الله": استهدفنا مواقع المرج ورويسات العلم والسماقة وتلة ‏الكرنتينا وحققنا إصابات مباشرة

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:05 من بعد ظهر يوم الجمعة 12-04-‌‏2024 موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".

وأعلن أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:10 من بعد ظهر يوم الجمعة 12-04-‌‏2024 موقع ‏المرج بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".

كما أكّد أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:10 من بعد ظهر يوم الجمعة 12-04-‌‏2024 موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".

وفي بيان آخر، كشف "حزب الله"، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:50 من بعد ظهر يوم الجمعة 12-04-‌‏2024 تلة ‏الكرنتينا بالأسلحة المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".