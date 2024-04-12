أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:05 من بعد ظهر يوم الجمعة 12-04-2024 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".
وأعلن أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:10 من بعد ظهر يوم الجمعة 12-04-2024 موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".
كما أكّد أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:10 من بعد ظهر يوم الجمعة 12-04-2024 موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".
وفي بيان آخر، كشف "حزب الله"، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:50 من بعد ظهر يوم الجمعة 12-04-2024 تلة الكرنتينا بالأسلحة المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا مواقع المرج ورويسات العلم والسماقة وتلة الكرنتينا وحققنا إصابات مباشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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