الامم المتحدة: الأمراض المنقولة عبر المياه تتفشى في غزة بسبب نقص المياه النظيفة

اشار منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جيمي ماكجولدريك، الى إن "الأمراض المنقولة عبر المياه تتفشى في غزة بسبب نقص المياه النظيفة وارتفاع درجات الحرارة".
وأوضح للصحفيين خلال لقاء عبر الفيديو من القدس، ان "تزداد حرارة الجو بشدة هناك.. يحصل الناس على كمية من المياه أقل بكثير مما يحتاجون إليه، ونتيجة لذلك ظهرت أمراض تنتقل عن طريق المياه بسبب نقص المياه الآمنة والنظيفة وتعطل أنظمة الصرف الصحي".
واكد بعد زيارته الأخيرة لقطاع غزة، انه "علينا أن نجد طريقة في الأشهر المقبلة لتوفير إمدادات أفضل من المياه في المناطق التي يتكدس فيها الناس في الوقت الحالي".
ويرتبط الماء الملوث وتردي منظومة الصرف الصحي بأمراض مثل الكوليرا والإسهال والدوسنتاريا والالتهاب الكبدي الوبائي، وفقا لمنظمة الصحة العالمية
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