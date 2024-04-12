المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: دفاعاتنا جاهزة وستتعامل مع كل تهديد وجاهزون للهجوم

اشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري الى اننا "بحرب منذ نصف سنة ودفاعاتنا جاهزة وستتعامل مع كل تهديد وجاهزون للهجوم"، معتبرا ان "الأيام القادمة تتطلب يقظة وجاهزية". ولفت الى ان "إيران تقوم بتصعيد في الشرق الأوسط وتهدد الاستقرار العالمي".
كما اكد خلال مؤتمر صحفي من تل أبيب، ان "قواتنا تواصل البحث عن الصبي المفقود بالضفة الغربية"، مشيرا الى اننا "أجرينا مشاورات أمنية على مستويات عدة".
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