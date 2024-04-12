التلغراف عن مصدر بالبحرية البريطانية: ليست لدينا أي خطط للانضمام للعمليات الأميركية قبالة سواحل إسرائيل

نقلت صحيفة "التلغراف" البريطانية عن مسؤولي استخبارات غربيين، قولهم "إننا نتوقع هجوما على المباني العسكرية والحكومية في إسرائيل دون استهداف مدنيين"، وذلك في إشارة إلى الرد الإيراني المحتمل ضد إسرائيل بعد استهدافها القنصلية الإيرانية في دمشق.

في السياق، نقلت الصحيفة عن مصدر في البحرية البريطانية، بأنه "ليست لدينا أي خطط للانضمام إلى العمليات الأميركية قبالة سواحل إسرائيل".

وكانت قد نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين، قوله إنّ "البنتاغون يعزّز وجوده في الشرق الأوسط ويرسل سفنا حربية وطائرات إضافية".

في وقت سابق، أشار المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض ​جون كيربي، إلى أنّ "التهديد الإيراني حقيقي وقابل للتنفيذ ونعتبره ذا مصداقية"، وذلك ردًا على القصف الإسرائيلي الذي استهدف قنصلية إيران في دمشق.

ولفت إلى "أننا على علم بتهديدات إيران واحتمال مهاجمة إسرائيل وسنضمن قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها"،مضيفًا "نحن نقيم وضع قواتنا في المنطقة لضمان أنها قادرة على الدفاع عن نفسها".

وقال كيربي: "التهديد الإيراني موجه لإسرائيل ولا يمكنني الإفصاح عن معلومات الاستخبارات بشأن حجم وشكل الهجوم الإيراني"، موضحًا "أننا وإسرائيل نأخذ التهديد الإيراني على محمل الجد".