الشرطة الأسترالية: ارتفاع عدد قتلى حادث الطعن في ضواحي سيدني إلى 5 والقاتل تصرف بشكل منفرد

اعلنت الشرطة الأسترالية، "ارتفاع عدد قتلى حادث الطعن في ضواحي سيدني إلى 5"، مشيرة الى ان "القاتل تصرف بشكل منفرد".
وكانت قد افادت وكالة "رويترز"، عن "انتشار أمني في منطقة وستفيلد بوندي بمدينة سيدني في أستراليا بعد أنباء عن طعن عدة أشخاص".
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