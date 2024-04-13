نقلت وكالة "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة دمشق تأكيده ان "صوت الانفجار الذي سُمع منذ قليل في منطقة المزة ناجم عن انفجار عبوة ناسفة بسيارة في ساحة الهدى واقتصرت الأضرار على الماديات".

كانت هذه تفاصيل خبر سانا: الانفجار الذي سُمع في منطقة المزة ناجم عن انفجار عبوة ناسفة بسيارة والاضرار مادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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