كانت متجهة إلى مطار جدة.. هبوط طائرة مصرية اضطرارياً في «برج العرب»

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشف مدير مطار برج العرب في مصر اللواء حسن السعيد سبب تعطل طائرة «مصر للطيران» التي كانت متجهة إلى مطار جدة الدولي واضطرت للعودة والهبوط بعد إقلاعها بفترة وجيزة.

ونقل موقع «القاهرة 24»، عن اللواء حسن السعيد قوله إن «طائرة مصر للطيران 886-737»، والتي أقلعت في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، وعادت مرة أخرى إلى المطار، كانت أقلعت دون ركاب ولم يكن عليها سوى طاقم الطيارة وفقا لـ “عكاظ” .

وأضاف اللواء السعيد: «بعد فترة وجيزة من إقلاع الطائرة شعر قائدها بوجود عطل فني، في صندوق الضغط بكابينة الطائرة، وأبلغ إدارة المطار بأنه سيعود لإجراء الفحص الفني».

وأكد اللواء حسن السعيد أن العطل الفني وعودة الطائرات إلى المطارات أمر ربما يحدث في كثير من البلدان، وهو أمر وارد.

وبيّن مدير مطار برج العرب أن الطائرة أقلعت دون ركاب متجهة إلى جدة لإحضار معتمرين، مؤكدا أن شركة «مصر للطيران» سارعت بإخراج طائرة بديلة وتوجهت إلى جدة وأحضرت المعتمرين وأجرت رحلة أخرى، كما شدد على أن الأمور مستقرة.