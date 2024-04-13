الولايات المتحدة وبريطانيا تحظران تداول المعادن الروسية في أكبر بورصات العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

قررت الولايات المتحدة وبريطانيا توسيع حظرهما لواردات المعادن المنتجة في روسيا، بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وأعلنت وزارتا المالية الأمريكية والبريطانية مساء الجمعة أنه لن يتم تداول الألومنيوم والنحاس والنيكل اعتبارا من 13أبريل الجاري في أكبر بورصتين للمعادن في العالم في كل من لندن وشيكاغو.

وسيحرم منتجو المعادن الروس من أرباح بورصة لندن للمعادن وبورصة شيكاغو التجارية وبالتالي تقليص مصدر مهم للدخل يستخدمه الكرملين لتمويل حربه في أوكرانيا.

وأضافت وزارة المالية البريطانية أن العمل المشترك من البلدين يعتمد على الحظر المفروض على واردات المعادن ويستهدف صادرات روسية من الألومنيوم والنحاس والنيكل بقيمة 40 مليار دولار.

يذكر أن المعادن هي أكبر سلع تقوم روسيا بتصديرها بعد الطاقة، وتلعب بورصات المعادن دورا مركزيا في تسهيل التجارة في المعادن الصناعية في مختلف أنحاء العالم.