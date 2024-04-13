كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بأن "سلطات إقليمية سيطرت على سفينة على بعد 50 ميلا بحريا شمال شرق الفجيرة". ونقلت اسوشيتد برس عن مسؤول دفاعي بالشرق الأوسط، قوله ان "إيران تقف وراء غارة بطائرة مروحية على سفينة بالقرب من مضيق هرمز".

كانت هذه تفاصيل خبر أ.ب عن مسؤول دفاعي بالشرق الأوسط: إيران تقف وراء غارة بطائرة مروحية على سفينة بالقرب من مضيق هرمز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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