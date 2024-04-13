بيرم: مبادرتنا ضد العدو الإسرائيلي ونصرتنا لإخواننا في غزة جعلت العدو يفتقد عنصر المباغتة

أكد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أننا في لبنان نصنع الاقتدار ليس فقط لنا، وإنما لنا وللذين ليسوا معنا، وللذين يطعنوننا ويشتموننا الآن، ونحن عندما يسقط منا الشهيد والفقيد والمظلوم، لا نشتم أحداً، ولا ندعي للفتنة والحرب الأهلية، وإنما نفدي بدمائنا كل لبنان، فهذه هي أخلاقنا، وهكذا تبنى الأوطان.

وخلال احتفال تكريمي في بلدة ديرقانون النهر، اشار بيرم بيرم إلى أنه عندما نصرنا إخواننا في غزة، كشف الله لنا أن العدو كان ينوي الانقضاض علينا بغدر، وأن نستيقظ وهم يغدرون بنا، علماً أن لدى العدو منذ العام 2006 آلاف الخروقات في البر والجو والبحر، وهذا يعني أن لديه بنك أهداف وينتظر اللحظة للغدر بنا، ولكن مبادرتنا ضد العدو الإسرائيلي ونصرتنا لإخواننا في غزة، جعلت العدو يفتقد عنصر المباغتة، وصحيح أن لدينا خسائر، ولكن هذه الخسائر دفعت خسائر أكبر بكثير لو شن العدو حرباً مباغتة علينا.