غارات على قرى في مرجعيون وبنت جبيل

أفاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن "غارة للطيران الحربي الاسرائيلي على الطيبة وحي بئر المصليبات في خراج حولا"، مشيرا الى "غارة على المنطقة بين راميا وبيت ليف في قضاء بنت جبيل".

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