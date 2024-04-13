مواعيد قطع الكهرباء 2024.. مصدر: استثناء 4 مناطق ومحافظات من خطة تخفيف الأحمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه سيتم استثناء 4 محافظات ومناطق من خطة تخفيف الأحمال المرتقب تطبيقها بدءًا من الاثنين المقبل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، اليوم السبت، أن المحافظات والمناطق الأربع تضم (مطروح - شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر)، بالإضافة إلى المناطق الاستراتيجية التي يتم استثناؤها من أقسام شرطة ومستشفيات وغيرها.

وأوضح المصدر أن هناك عددًا من المناطق الحيوية التي تم استثنائها من قرار فصل التيار الكهربائي خلال الصيف أيضا منها، مناطق الساحل الشمالي والعلمين، لافتًا إلى أن أغلب هذه المناطق تعتمد على التغذية الخاصة للكهرباء بها.

وتابع المصدر: يستثنى أيضًا من تطبيق خطة تخفيف الأحمال جميع المناطق الصناعية ومصانع الأسمدة بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية.

وفيما يتعلق بطرق تقديم شكاوى انقطاع الكهرباء، يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر جھاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة بمدینة نصر أو من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز.

كما يتم إرسال الشكوى من خلال البريد ص. ب. 73- بانوراما أكتوبر – رقم بريدي 11811 شارع صلاح سالم، أو عبر الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين [email protected]، ومن خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479، أو الاتصال على الهاتف الأرضي رقم 23421475 "داخلي 154".