الجيش الإسرائيلي اعلن العثور على المستوطن الإسرائيلي مقتولا في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على مستوطن شاب فقد أثره "مقتولاً" في الضفة الغربية، في ما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأنه "جريمة شنيعة".
وفُقد أثر بنيامين أشمير البالغ من العمر 14 عاما بعد خروجه من المستوطنة العشوائية التي يعيش فيها لرعي أغنامه بالقرب من قرية فلسطينية في منطقة رام الله. ووصف الجيش في بيان مقتله بأنه "هجوم إرهابي".
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