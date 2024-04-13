قوى الأمن: توقيف سارق أسلاك كهربائية من ورش ومنازل خالية في الجنوب بالجرم المشهود

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بعد أن كَثُرَت في الآونة الأخيرة عمليّات السّرقة في البلدات الجنوبيّة الّتي نزح منها سكّانها، توافرت معطيات ل​مفرزة استقصاء الجنوب​ في وحدة الدرك الإقليمي، عن قيام أحد الأشخاص بسرقة أسلاك كهربائيّة من ورش ومنازل خالية من السّكان والعمّال؛ بسبب الأوضاع الأمنيّة الرّاهنة".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "نتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات المكثّفة، توصّلت المفرزة المذكورة إلى تحديد هويّته، وهو المدعو: "ح. خ." (من مواليد عام 1987، لبناني)"، مشيرةً إلى أنّ "بتاريخ 2024-03-10، وبعد عمليّة مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات مفرزة استقصاء الجنوب من رصده في بلدة ​حداثا​، فنصبت له كمينًا محكمًا أسفر عن توقيفه بالجرم المشهود داخل أحد المنازل بجرم الكسر والخلع، وسرقة أسلاك كهربائيّة؛ وضبطت بحوزته نحو 20 كلغ من الأسلاك".

وكشفت الشّعبة أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بسرقات عدّة مشابهة في بلدتَي كفرا وحاريص، وتمّ ضبط الأدوات المستخدمة في عمليّات السّرقة"، مبيّنةً أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".