شركة "MSC": السلطات الإيرانية اعترضت سفينة مستأجرة من قبلنا وعلى متنها 25 من أفراد الطاقم

أعلنت الشّركة الإيطاليّة السويسريّة "ميديتيرنيان شيبينغ كومباني" (ام اس سي - MSC)، المشغّلة للسّفينة الّتي احتجزتها ​إيران​ بالقرب من ​مضيق هرمز​، لوكالة "فرانس برس"، "أنّنا نأسف لتأكيد أنّ السّلطات الإيرانيّة اعترضت السّفينة "ام اس سي أريز - MSC Aries" المستأجَرة من قِبل "ام اس سي"، وهناك 25 من أفراد الطّاقم على متنها".

وأوضحت أنّ السّفينة "مملوكة لشركة غورتال شيبينغ إنك (Gortal Shipping Inc) التابعة لشركة زودياك ماريتايم (Zodiac Maritime)".

بدورها، أشارت "زودياك" في بيان، إلى أنّ "أم اس سي" هي الشّركة "المديرة والمشغّلة التّجاريّة لسفينة الحاويات أم اس سي أريز"، مركّزةً على أنّ "ام اس سي" هي المسؤولة عن جميع أنشطة السّفينة، بما في ذلك عمليّات الشّحن والصّيانة، بينما تحتفظ شركة "غورتال شيبينغ إنك" بملكيّة السّفينة كمموّل، وتمّ تأجيرها لشركة "ام اس سي" لأمد طويل".

وكانت قد ذكرت "وكالة الجمهوريّة الإسلاميّة للأنباء- إرنا"، أنّ "القوّات البحريّة الخاصّة التّابعة للحرس الثوري الإيراني استولت علی سفينة حاويات تحمل اسم "MCS Aries"، تديرها شركة مملوكة لرجل أعمال صهیوني يُدعى إيال عوفر، بالقرب من مضيق هرمز".