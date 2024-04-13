الجيش: توقيف عصابة سرقة وإتجار بالمخدرات في حي السلم ومواطنَين في الشياح بحوزتهما مخدرات

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ - مديريّة التّوجيه، أنّ "بتاريخ 13/4/2024، أوقفت دوريّة من ​مديرية المخابرات​، بعد عمليّة رصد وتعقب لمروّجي ​المخدرات​ في منطقة ​حي السلم​ - ​الضاحية الجنوبية​، المواطنين (أ. م.)، (أ. م.) و(ر. ب.)، لتأليفهم عصابة سرقة وسلب والاتجار بالمخدرات. وقد ضبطت في حوزتهم كميّةً من ​الكوكايين​ وباز الكوكايين و​حشيشة الكيف​".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "قوّةً من الجيش أوقفت في منطقة ​الشياح​، المواطنَين (ع. أ.) و(أ. م.)، على متن درّاجة ناريّة غير قانونيّة، وضبطت في حوزتهما كميّةً من المخدرات وحشيشة الكيف"، موضحةً أنّ "المضبوطات سُلّمت، وبوشر التّحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".