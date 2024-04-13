أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديريّة التّوجيه، أنّ "بتاريخ 13/4/2024، أوقفت دوريّة من مديرية المخابرات، بعد عمليّة رصد وتعقب لمروّجي المخدرات في منطقة حي السلم - الضاحية الجنوبية، المواطنين (أ. م.)، (أ. م.) و(ر. ب.)، لتأليفهم عصابة سرقة وسلب والاتجار بالمخدرات. وقد ضبطت في حوزتهم كميّةً من الكوكايين وباز الكوكايين وحشيشة الكيف".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "قوّةً من الجيش أوقفت في منطقة الشياح، المواطنَين (ع. أ.) و(أ. م.)، على متن درّاجة ناريّة غير قانونيّة، وضبطت في حوزتهما كميّةً من المخدرات وحشيشة الكيف"، موضحةً أنّ "المضبوطات سُلّمت، وبوشر التّحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف عصابة سرقة وإتجار بالمخدرات في حي السلم ومواطنَين في الشياح بحوزتهما مخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.