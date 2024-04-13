أشارت السفارة الأميركية في بيروت، إلى أنّ "بسبب التوتّرات الشّديدة في المنطقة، تبقى الأجواء الأمنيّة معقّدة ويمكن أن تتغيّر بسرعة"، مذكّرةً مواطني الولايات المتحدة الأميركية بـ"الحاجة المستمرّة إلى توخي الحذّر، ونشجّعهم على مراقبة الأخبار لمعرفة التّطوّرات العاجلة".
وأوصت في بيان، مواطني الولايات المتّحدة في لبنان بـ"مراقبة موقع Travel.State.Gov، للحصول على التّنبيهات والأخبار عن كثب، لمعرفة التّطوّرات العاجلة الّتي قد تؤثّر على الأمن الدّاخلي"، لافتةً إلى أنّه "كما هو مذكور في نصائح السّفر الخاصّة بالموقع، يجب على مواطني الولايات المتّحدة تجنّب السّفر إلى منطقة الحدود اللّبنانيّة الإسرائيليّة، ومنطقة الحدود اللّبنانيّة السّوريّة، ومستوطنات اللاجئين".
وشدّدت على أنّ "في جميع أنحاء لبنان، يجب تجنّب المظاهرات وتوخّي الحذر في حال التّواجد في محيط أيّ تجمّعات أو احتجاجات كبيرة. ونوصي أيضًا مواطني الولايات المتّحدة بالتّسجيل في برنامج تسجيل المسافر الذّكي (STEP)، لتلقّي التّنبيهات وتسهيل تحديد موقعهم في حالات الطّوارئ".
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الأميركية ببيروت دعت رعاياها لتوخي الحذر: لتجنب السفر لمنطقة الحدود اللبنانية الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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