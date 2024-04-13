بعد ساعات من اختطاف إيران سفينة إسرائيلية.. جيش الاحتلال يستدعي مزيدا من القوات وحرس الحدود للضفة الغربية

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش قرر استدعاء المزيد من القوات وحرس الحدود إلى الضفة الغربية بعد مشاورات أمنية، وفقا لخبر عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية .

من جانبه، قال وزير خارجية إسرائيل، يسرائيل كاتس، بعد احتجاز الحرس الثوري الإيراني سفينة حاويات ذات صلة بإسرائيل في مضيق هرمز، أن طهران تمارس القرصنة ويجب فرض عقوبات عليها عن قيامها بـ"عملية قرصنة".

وقال كاتس "نظام آية الله خامنئي نظام إجرامي، يدعم جرائم حماس ويجري الآن عملية قرصنة، في انتهاك للقانون الدولي"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم السبت.

وأضاف "أدعو الاتحاد الأوروبي والعالم الحر إلى إعلان الحرس الثوري الإيراني على الفور، منظمة إرهابية وفرض عقوبات على إيران الآن".

وكانت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد احتجزت سفينة حاويات في الخليج، بزعم أنها مرتبطة بإسرائيل.