كاتس دعا "العالم الحر" لإعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية وفرض عقوبات على إيران الآن

لفت وزير الخارجيّة ال​إسرائيل​ّة ​يسرائيل كاتس​، إلى أنّ "الحرس الثوري ال​إيران​ي استولى على سفينة شحن مدنيّة برتغاليّة تابعة لدولة عضو في ​الاتحاد الأوروبي​، مدّعيًا ملكيّتها لإسرائيل". وشدّد في تصريح، على أنّ "نظام قائد الثّورة الإيرانيّة ​علي الخامنئي​ وهو نظام إجرامي يدعم جرائم "​حماس​"، ويقوم الآن بعمليّة قرصنة، في انتهاك للقانون الدولي"، داعيًا الاتحاد الأوروبي والعالم الحرّ إلى "إعلان ​الحرس الثوري الإيراني​ على الفور منظّمة إرهابيّة، وفرض عقوبات على إيران الآن".

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