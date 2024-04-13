"حزب الله": استهدفنا مبنيَين يستخدمهما العدو في مستعمرتَي إيفن مناحم وشتولا وتجهيزات ‏تجسسية بموقع الراهب

ذكر "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشّريفة، وردًّا على ‏اعتداءات ‏العدو على القرى الجنوبيّة الصّامدة والمنازل المدنيّة، ‏استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلاميّة عند السّاعة 05:50 من عصر اليوم السّبت، مبنىً يستخدمه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة "إيفن مناحم" بالأسلحة المناسبة؛ وأصابوه إصابةً مباشرة"، مشيرًا إلى أنّ "عند السّاعة 06:40 من عصر اليوم، استهدفوا مبنىً يستخدمه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة "شتولا" بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابةً مباشرة".

وأعلن في بيان ثان، أنّ "مجاهدي ‏المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 06:20 من عصر اليوم، التّجهيزات ‏التّجسسيّة في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة".