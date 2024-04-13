- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
ذكر "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، وردًّا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبيّة الصّامدة والمنازل المدنيّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 05:50 من عصر اليوم السّبت، مبنىً يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة "إيفن مناحم" بالأسلحة المناسبة؛ وأصابوه إصابةً مباشرة"، مشيرًا إلى أنّ "عند السّاعة 06:40 من عصر اليوم، استهدفوا مبنىً يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة "شتولا" بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابةً مباشرة".
وأعلن في بيان ثان، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 06:20 من عصر اليوم، التّجهيزات التّجسسيّة في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا مبنيَين يستخدمهما العدو في مستعمرتَي إيفن مناحم وشتولا وتجهيزات تجسسية بموقع الراهب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.