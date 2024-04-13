البستاني: الحرب لم تكن يومًا سبيلًا للحل وندعو للتضامن والتعاون لإنقاذ الوطن من وطأة أزماته

اعتبر رئيس لجنة الاقتصاد والتّجارة والصّناعة النّيابيّة النّائب ​فريد البستاني​، أنّ "التّحدّي الأكبر أمام اللّبنانيّين اليوم، يكمن في تخطّي نتائج الحرب الكارثيّة الماضية، وحماية الوطن من مغامرات عسكريّة إسرائيليّة، لا تنفك تعتدي بشكل مستمر على أبناء ​الجنوب​ وقراهم وممتلكاتهم".

وأشار، في بيان في ذكرى الحرب اللّبنانيّة، إلى أنّ "الحرب لم تكن يومًا هي السّبيل الأمثل لحلّ النّزاعات السّياسيّة، الّتي تزيد من الهوّة بين مكوّنات الوطن وتفتّت أسس مرتكزاته، وإنّما بالتّفاهم والحوار المبنيَّين على أساس الشّراكة، الكفيلة وحدها بحماية البلد وتحصين الدّولة وتعزيز دور المؤسّسات".

وجدّد البستاني دعوته جميع الأفرقاء إلى "التّضامن الدّاخلي والتّعاون الجدّي، لإنقاذ الوطن من وطأة أزماته، واستنباط الحلول الممكنة، خاصّةً فيما يتعلّق بملفَّي ​رئاسة الجمهورية​ و​النازحين السوريين​".