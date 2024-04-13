أكّدت رئيسة "المركز التربوي للبحوث والإنماء" البروفيسورة هيام إسحق، أنّ "ما يتمّ تداوله عبر مواقع التّواصل الاجتماعي حول المضامين المطلوبة للامتحانات الرسمية، غير دقيق وفيه الكثير من الأخطاء"، داعيةً إلى "عدم الأخذ به لأنّه غير رسمي".
وأشارت إلى أنّ "المضامين المطلوبة بصورتها النّهائيّة والرّسميّة، ستصدر في خلال الأسبوع المقبل، بقرار من وزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة المركز التربوي: ما يتم تداوله عن المضامين المطلوبة للامتحانات الرسمية غير رسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.