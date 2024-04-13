رئيسة المركز التربوي: ما يتم تداوله عن المضامين المطلوبة للامتحانات الرسمية غير رسمي

أكّدت رئيسة "​المركز التربوي للبحوث والإنماء​" البروفيسورة ​هيام إسحق​، أنّ "ما يتمّ تداوله عبر مواقع التّواصل الاجتماعي حول المضامين المطلوبة للامتحانات الرسمية، غير دقيق وفيه الكثير من الأخطاء"، داعيةً إلى "عدم الأخذ به لأنّه غير رسمي".

وأشارت إلى أنّ "المضامين المطلوبة بصورتها النّهائيّة والرّسميّة، ستصدر في خلال الأسبوع المقبل، بقرار من وزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحلبي​".