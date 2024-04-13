بايدن قطع عطلته وعاد إلى البيت الأبيض للتشاور مع فريقه الأمني بشأن التطورات بالشرق الأوسط

أعلنت الخدمة الصّحافيّة للبيت الأبيض، أنّ الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​ قطع عطلة نهاية الأسبوع في دارته العائليّة، وعاد إلى ​البيت الأبيض​، "للتّشاور مع فريقه للأمن القومي، في شأن التّطوّرات في ​الشرق الأوسط​"، وذلك بعدما احتجزت إيران ناقلة حاويات اعتبرت أنّها "مرتبطة" بإسرائيل.

وتتوعّد طهران بالرّدّ على القصف الإسرائيلي على القنصليّة الإيرانيّة في دمشق في الأوّل من نيسان الحالي، الّذي أسفر عن مقتل سبعة من عناصر الحرس الثّوري الإيراني، بينهم ضابطان رفيعان.

وكان قد أكّد بايدن أمس، التزام الولايات المتّحدة الأميركيّة "بأمن إسرائيل"، مشيًرا إلى "أنّنا سندعمها وإيران لن تنجح"، وسط تقارير حول احتماليّة قرب الرّدّ الإيراني على قصف القنصلية الإيرانيّة.ولفت إلى أن "توقعاتي بأن الردّ سيكون عاجلًا وليس آجلًا".