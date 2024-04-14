أفادت مصادر "النشرة"، بأنّ "عمليّات إطلاق مسيّرات مستمرّة طوال الوقت من مدينة كرامانشا في إيران، والتّقدير التّقريبي هو أنّه من السّاعة 3:00 فجرًا حتّى السّاعة 7:00 صباحًا، سيكون الوقت الحرج لاختراق الطّائرات والصّواريخ داخل الأراضي الإسرائيليّة، ولن يتمّ اعتراضها قبل ذلك".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": عمليات إطلاق مسيّرات مستمرة من كرامانشا الإيرانية وتقدير وصولها لإسرائيل بينها الـ3 والـ7 صباحًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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