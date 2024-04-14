السلطات الإسرائيلية: إغلاق المجال الجوي لإسرائيل أمام الرحلات الجوية الدولية والوطنية

كشفت السّلطات الملاحيّة الإسرائيليّة، أنّ "وفقًا للتّعليمات الأمنيّة، سيتمّ إغلاق المجال الجوّي لإسرائيل أمام الرّحلات الجوّيّة الدّوليّة والوطنيّة، اعتبارًا من السّاعة 00:30 هذا المساء".

وكان قد أفاد المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنّ "إيران أطلقت طائرات مسيّرة من أراضيها ومن أراضي وكلائها نحو أراضي إسرائيل. نحن نراقب التّهديد في المجال الجوّي"، مشيرًا إلى أنّ "الحديث عن تهديد يحتاج إلى ساعات عدّة، لبلوغ الأراضي الإسرائيلية".

وأكّد في تصريح، أنّ "الجيش وسلاح الجوّ ينفّذان الخطط المرتّبة الّتي تمّ الاستعداد للتّعامل معها"، لافتًا إلى أنّ "في إطار الاستعدادات، خدمات الـ"GPS" غير متاحة في مواقع عدّة في أنحاء البلاد، وتمّ التّشويش بشكل مركّز وموقّت". وشدّد على أنّ "الجيش يبقى في حالة تأهّب، ويبلور صورة الوضع طيلة الوقت. نظام الدّفاع الجوّي في حالة تأهّب قصوى، إلى جانب طائرات سلاح الجوّ، وسفن سلاح البحريّة تواصل مهمّة حماية سماء البلاد"، مبيّنًا أنّ "الجيش يراقب الأهداف كافّة".